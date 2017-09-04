50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın başlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - 50. Balkan Yelken Şampiyonası yarın Tekirdağ'da başlayacak.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde gerçekleştirilecek şampiyonada, 8 ülkeden 200 sporcu mücadele edecek.
Optimist, laser 4.7, laser radial, laser standart ve 420 sınıflarında düzenlenecek ve Türkiye'yi 78 sporcunun temsil edeceği yarışlar, 9 Eylül'de sona erecek.
Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Karadağ, Romanya ve Sırbistan'dan 200 sporcunun, Tekirdağ'da şampiyonluk mücadelesi vereceği belirtildi.
Muhabir: Mesut Karaduman