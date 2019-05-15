9-0'lık maçta uçan tekme rezaleti

Karadeniz Ereğli'de oynanan U-19 Amatör Küme Final Maçı'nın 80'nci dakikasında atılan 7. gol sahanın karışmasına neden oldu. Kırmızı kart gören Balısporlu Fatih Birdane rakibine uçan tekme attı. Kalbi durma noktasına gelen Soner Çınar adlı futbolcunun göğsünde kramponların izi kaldı. 2. sarı kartın ardından oyundan atılan Fatih Birdane'nin takımı sahadan 9-0 yenik ayrıldı. İşte o haberin detayları...

Amatör Küme final maçında Balısporlu Fatih Birdane, gördüğü kırmızı kart sonucu sinirlerine hakim olamadı ve rakibinin göğsüne tekme attı. KDZ Ereğlispor yöneticileri, bu hareket sonrası Fatih Birdane’den şikayetçi olmaya hazırlandığı öğrenildi...



U-19 2.Amatör Küme final maçında KDZ Ereğlispor ve Balıspor, Şehit Vefa Karakurdu sahasında karşı karşıya geldi. Balıspor’un 7-0 üstünlüğü ile devam eden maçın 80. dakikasında sinirler gerildi. Balıspor’un oyuncusu Fatih Birdane rakibi ile girdiği sert müdahale sonucunda maçın hakemi Bayram Çiv tarafından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

NEREDEYSE KALBİ DURACAKTI

Kırmızı kart görmesiyle sinirlerine hakim olamayan Birdane, rakip oyuncu Çınar’un göğsüne uçan tekme attı.

Yerde acılar içinde yatan Soner Çınar, neredeyse kalbi durma pozisyonuna kadar geldi.

Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan Çınar, saha kenarına kaldırıldı.

GÖĞSÜNDE KRAMPON İZİ ÇIKTI

Öte yandan forması çıkarılan Çınar’ın göğsünde krampon izi çıktı. KDZ Ereğlispor yöneticilerinin rakip oyuncu Fatih Birdane’den şikayetçi olacağı öğrenildi. Balıspor, KDZ Ereğlispor’u 9-0 yenerek şampiyon oldu.

