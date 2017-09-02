A Milli Basketbol Takımı ilk galibiyetini aldı

İSTANBUL (AA) - A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-70 yendi.
Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonadaki ilk galibiyetine ulaşırken, Büyük Britanya ikinci yenilgisini aldı.
Müsabakaya dış atışlarda Clark, Okereafor ve Nelson ile isabetli başlayan Büyük Britanya, 3. dakikayı 9-3 önde geçti. Savunma performansını artıran milli takım, pota altında Semih Erden ile etkili olurken, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek ve Cedi Osman'ın 3 sayılık basketleriyle periyot sonunda 23-18 üstünlüğe ulaştı.
İkinci çeyreğin ilk bölümünde pota altını iyi kapatan milli takım; Sinan Güler, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle 12. dakikada farkı 10 sayıya (30-20) yükseltti. Dış atışlara yönelen Büyük Britanya, Lawrence ile Johnson'ın basketleriyle farkı 6. dakikada 4 sayıya (30-34) indirmesine karşın Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi ve Melih Mahmutoğlu'nun skorer oyunuyla milliler, 8. dakikada farkı bu kez 16 sayıya (49-33) çıkardı. Milli takım, devreyi 49-36 önde kapattı.
Oldukça çekişmeli geçen çeyrekte Büyük Britanya; Lawrence, Olaseni ve Clark'la bulduğu sayılarla farkı eritmeye çabalarken, Semih Erden, Cedi Osman ve Melih Mahmutoğlu'nun skorer oyunuyla milli takım, avantajlı konumunu sürdürdü. Son 1 dakikaya 11 sayı farkla 79-68 önde giren ay-yıldızlı ekip, mücadeleden 84-70 galip ayrıldı.
Milliler, gruptaki 3. maçında 4 Eylül Pazartesi günü Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.