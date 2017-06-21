A Milli Basketbol Takımımız kadrosu ve maç programı açıklandı

31 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımımızın Aday Kadrosu açıklandı. Milli Takım başantrenörü Ufuk Sarıca'nın açıkladığı kadro şu şekilde:Cedi Osman Anadolu Efes Doğuş Balbay Anadolu Efes Can Maxim Mutaf Anadolu EfesFurkan Korkmaz Banvit Tolga Geçim BanvitErkan Veyseloğlu Beşiktaş JK Sompo Japan Sertaç Şanlı Beşiktaş JK Sompo Japan Kenan Sipahi Beşiktaş JK Sompo JapanMehmet Yağmur Darüşşafaka Doğuş Furkan Aldemir Darüşşafaka Doğuş Okben Ulubay Darüşşafaka DoğuşAli Muhammed Fenerbahçe Melih Mahmutoğlu Fenerbahçe Barış Hersek Fenerbahçe Berk İbrahim Uğurlu Fenerbahçe Egehan Arna FenerbahçeSinan Güler Galatasaray Odeabank Hüseyin Göksenin Köksal Galatasaray Odeabank Ege Arar Galatasaray OdeabankJ.Metecan Birsen İstanbul BBSKMetin Türen Yeşilgiresun Belediyespor Emircan Koşut Yeşilgiresun BelediyesporErsan İlyasova Atlanta Hawks / ABDÖmer Faruk Aşık New Orleans Pelicans / ABDÖmer Faruk Yurtseven North Carolina State / ABDSemih ErdenMillilerimiz 17 Temmuz Pazartesi günü Abdi İpekçi Spor Salonu’nda toplanarak hazırlıklarına başlarken, A Erkek Milli Takım Aday Kadromuzun saat 10:30’da yapacağı antrenmanın yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilecek. 17 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’da kampa girecek olan Ay Yıldızlılarımız, 23 Temmuz Pazar günü ise kondisyon çalışmaları için İtalya’ya gidecek. Bormio’da kuvvet ağırlıklı antrenmanlar yapacak olan milliler, burada ayrıca İsviçre ile de 3 Ağustos Perşembe günü ikili temas maçında karşılaşacak. 5 Ağustos Cumartesi günü yurda dönecek olan A Erkek Milli Takım Aday Kadromuz, 10 Ağustos Perşembe günü bir kez daha İtalya’ya gidecek ve ev sahibi İtalya’nın yanı sıra Finlandiya ve Nijerya’nın da yer alacağı hazırlık turnuvasına katılacak. İtalya’dan direkt olarak Çekya’ya geçecek olan millilerimiz, 16 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Çekya ile ikili temas mücadelesinde karşılaşacak. Aynı gece İstanbul’a dönecek olan Ay Yıldızlılarımız, 18 Ağustos Cuma günü İsrail’e gidecek ve burada özel turnuvaya katılacak. A Milli Erkek Takımımız; 21 Ağustos Pazartesi günü yurda dönecek ve Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık karşılaşmalarını İstanbul’da 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna ve 26 Ağustos Cumartesi günü Karadağ ile yapacak. Millilerimiz, katılacağı özel turnuvaların ardından Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul’da tamamlayacak.