﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:18

A Milli Basketbol Takımımız kadrosu ve maç programı açıklandı

 31 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımımızın Aday Kadrosu açıklandı.

A Milli Basketbol Takımımız kadrosu ve maç programı açıklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
A Milli Basketbol Takımımız kadrosu ve maç programı açıklandı

    31 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımımızın Aday Kadrosu açıklandı. Milli Takım başantrenörü Ufuk Sarıca'nın açıkladığı kadro şu şekilde:Cedi Osman Anadolu Efes Doğuş Balbay Anadolu Efes Can Maxim Mutaf Anadolu Efes
Furkan Korkmaz Banvit Tolga Geçim Banvit
Erkan Veyseloğlu Beşiktaş JK Sompo Japan Sertaç Şanlı Beşiktaş JK Sompo Japan Kenan Sipahi Beşiktaş JK Sompo Japan
Mehmet Yağmur Darüşşafaka Doğuş Furkan Aldemir Darüşşafaka Doğuş Okben Ulubay Darüşşafaka Doğuş
Ali Muhammed Fenerbahçe Melih Mahmutoğlu Fenerbahçe Barış Hersek Fenerbahçe Berk İbrahim Uğurlu Fenerbahçe Egehan Arna Fenerbahçe
Sinan Güler Galatasaray Odeabank Hüseyin Göksenin Köksal Galatasaray Odeabank Ege Arar Galatasaray Odeabank
J.Metecan Birsen İstanbul BBSK
Metin Türen Yeşilgiresun Belediyespor Emircan Koşut Yeşilgiresun Belediyespor
Ersan İlyasova Atlanta Hawks / ABD
Ömer Faruk Aşık New Orleans Pelicans / ABD
Ömer Faruk Yurtseven North Carolina State / ABD
Semih Erden
   

    Millilerimiz 17 Temmuz Pazartesi günü Abdi İpekçi Spor Salonu’nda toplanarak hazırlıklarına başlarken, A Erkek Milli Takım Aday Kadromuzun saat 10:30’da yapacağı antrenmanın yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilecek. 17 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’da kampa girecek olan Ay Yıldızlılarımız, 23 Temmuz Pazar günü ise kondisyon çalışmaları için İtalya’ya gidecek. Bormio’da kuvvet ağırlıklı antrenmanlar yapacak olan milliler, burada ayrıca İsviçre ile de 3 Ağustos Perşembe günü ikili temas maçında karşılaşacak. 5 Ağustos Cumartesi günü yurda dönecek olan A Erkek Milli Takım Aday Kadromuz, 10 Ağustos Perşembe günü bir kez daha İtalya’ya gidecek ve ev sahibi İtalya’nın yanı sıra Finlandiya ve Nijerya’nın da yer alacağı hazırlık turnuvasına katılacak. İtalya’dan direkt olarak Çekya’ya geçecek olan millilerimiz, 16 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Çekya ile ikili temas mücadelesinde karşılaşacak. Aynı gece İstanbul’a dönecek olan Ay Yıldızlılarımız, 18 Ağustos Cuma günü İsrail’e gidecek ve burada özel turnuvaya katılacak. A Milli Erkek Takımımız; 21 Ağustos Pazartesi günü yurda dönecek ve Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık karşılaşmalarını İstanbul’da 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna ve 26 Ağustos Cumartesi günü Karadağ ile yapacak. Millilerimiz, katılacağı özel turnuvaların ardından Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını İstanbul’da tamamlayacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
A Milli Basketbol Takımımız
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin hazırlık maç programı belli oldu Fenerbahçe'nin hazırlık maç programı belli...
Emre yuvaya dönüyor Emre yuvaya dönüyor
Kadıköy'e heykeli dikilecek Kadıköy'e heykeli dikilecek
Trabzonspor'da futbolcuya var,personele yok Trabzonspor'da futbolcuya var,personele yok
Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor
Fenerbahçe Ospina transferinden vazgeçti Fenerbahçe Ospina transferinden vazgeçti
Yukarı Çık

Fenerbahçe'nin hazırlık maç programı...
Fenerbahçe, 2017-2018 futbol sezonuna 27 Haziran Salı günü başlıyor.

Haberi Oku