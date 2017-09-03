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A Milli Futbol Takımı kafilesi Eskişehir'de

A Milli Futbol Takımı, 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçı için kente geldi.

A Milli Futbol Takımı kafilesi Eskişehir'de

A Milli Futbol Takımı, 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçı için kente geldi.

03 Eylül 2017 Pazar 15:55
A Milli Futbol Takımı kafilesi Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - A Milli Futbol Takımı, 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçı için kente geldi.

Özel uçakla Ukrayna'nın Kharkiv kentinden Eskişehir'e gelen milli takım kafilesini, Hasan Polatkan Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolcular, güvenlik tedbirleri altında otobüsle kamp yapacakları otele hareket etti.

Otelde kampa giren milliler, maç öncesi ilk çalışmasını bu akşam Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirecek.

Milli takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında dün deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 yenilmişti.

Muhabir: Deniz Açık

Son Güncelleme: 03.09.2017 17:24
Anahtar Kelimeler:
SporEskişehirA Milli Futbol Takımı2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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