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A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor

A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

26 Mart 2018 Pazartesi 09:51
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.10'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, geçtiğimiz cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanmıştı.

Karadağ ile ikinci maç

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ikinci maçına çıkacak.

İki ekip daha önce ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Milli takım, bu mücadeleyle rakibiyle Karadağ'daki ilk maçına da çıkmış olacak.

Aday kadro

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Savunma: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf) Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal, Alper Potuk (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)

Muhabir: Hilmi Sever

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol TakımıFutbolHazırlık MaçıKaradağMilli TakımSpor
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