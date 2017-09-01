A Milli Futbol Takımı Ukrayna maçına hazır

KHARKIV (AA) - Milliler, Kharkiv kentinde Ukrayna maçının oynanacağı Metalist Stadı'nda son çalışmasını yaptı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde, Ukrayna maçının taktik provasının yapıldığı belirtildi.
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:
Cenk Gönen (Malaga), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak, Emre Mor, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Enes Ünal (Villarreal).
Muhabir: Hilmi Sever