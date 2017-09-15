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A Milli Kadın Voleybol Takımı basınla buluştu

Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekip için medya günü düzenlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı basınla buluştu

Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekip için medya günü düzenlendi.

15 Eylül 2017 Cuma 14:26
A Milli Kadın Voleybol Takımı basınla buluştu

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan ve Gürcistan'ın 22 Eylül-1 Ekim tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, basınla bir araya geldi.

Beykoz'daki Hidiv Kasrı'nda gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanları Suat Güler ve Ahmet Göksu, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti, teknik ekip, ay-yıldızlı voleybolcular, TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin ve basın mensupları katıldı.

Organizasyonda konuşma yapan başkan Üstündağ, hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirterek, "22 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Azerbaycan'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan ile mücadele edeceğiz. Hedefimiz gruptan lider çıkmak. Bu takımın ülkemize madalya getireceklerine inanıyorum. Madalya arayacağız, final arayacağız. En iyi derece ile ülkemize döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Üstündağ, 2019 Avrupa Şampiyonası'nın finallerinin Türkiye'de düzenleneceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"16 yıl önce Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Ankara'da final oynadık. O tarihten sonra Türkiye, çok farklı organizasyonlara ev sahipliği yaptı. A Milli Kadın Takımımızın katılacağı Avrupa Şampiyonası, 16 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de gerçekleştirilecek. Dört ülkede gruplar oynanacak. Final etaplarının da Türkiye'de oynanmasına talibiz. Bu konuda prensip anlaşmasına vardık. 25 Eylül'de Bakü'de yapılacak son toplantıya katılacağım. İnşallah orada da protokol imzasını atacağız. 2019 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliğini Türkiye yapacak."

Muhabir: Emrah Oktay

Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Voleybol TakımıSpor
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