A Milli Takım 86- Slovenya 77

2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için ikinci turda I Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, deplasmanda Slovenya mücadelesini 86-77'lik skorla kazandı.Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için ikinci turda I Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, deplasmanda Slovenya mücadelesini 86-77'lik skorla kazandı.



Arena Stozice’de oynanan ve NTV Spor’dan da naklen yayınlanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO’su Ömer Onan ve TBF Yöneticileri de takip etti.