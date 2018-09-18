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A Milli Takım 86- Slovenya 77

 2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için ikinci turda I Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, deplasmanda Slovenya mücadelesini 86-77'lik skorla kazandı.

A Milli Takım 86- Slovenya 77

 2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için ikinci turda I Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, deplasmanda Slovenya mücadelesini 86-77'lik skorla kazandı.

18 Eylül 2018 Salı 09:17
A Milli Takım 86- Slovenya 77

A Milli Takım 86- Slovenya 77

   2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için ikinci turda I Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, deplasmanda Slovenya mücadelesini 86-77'lik skorla kazandı.Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için ikinci turda I Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Takımımız, deplasmanda Slovenya mücadelesini 86-77'lik skorla kazandı.

   Arena Stozice’de oynanan ve NTV Spor’dan da naklen yayınlanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO’su Ömer Onan ve TBF Yöneticileri de takip etti.

Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek TakımımızSlovenya
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