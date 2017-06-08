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08 Haziran 2017 Perşembe 17:13

A Milli Takım'ın Kaptanı Mehmet Topal oldu

Arda Turan’ın, Spor Yazarı Bilal Meşe ile yaşadığı olayın ardından A Milli Takım’dan çıkarılması ile ortaya çıkan kaptan boşluğu, ikinci kaptan olarak görev yapan Mehmet Topal’ın kaptanlığa geçmesi ile doldurulması planlanıyor

A Milli Takım'ın Kaptanı Mehmet Topal oldu
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A Milli Takım'ın Kaptanı Mehmet Topal oldu

   Arda Turan’ın, Spor Yazarı Bilal Meşe ile yaşadığı olayın ardından A Milli Takım’dan çıkarılması ile ortaya çıkan kaptan boşluğu, ikinci kaptan olarak görev yapan Mehmet Topal’ın kaptanlığa geçmesi ile doldurulması planlanıyor. Saha içi ve dışı hareketleri ile beğeni toplayan tecrübeli ismin, Kosova maçından itibaren sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor.A Milli Takımın diğer tecrübeli isimleri olan Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de takımın 2. kaptanları olacaklar.




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Mehmet TopalA Milli Takım
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