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A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ay-yıldızlı ekibin antrenmanında Cenk Tosun, Selçuk İnan ve Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ay-yıldızlı ekibin antrenmanında Cenk Tosun, Selçuk İnan ve Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrı çalıştı.

20 Mart 2018 Salı 20:17
A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, sol baldırında zorlanma bulunan Cenk Tosun, bağırsak enfeksiyonu geçiren Hakan Çalhanoğlu ve sağ ayak travması bulunan Selçuk İnan, takımdan ayrı çalıştı.

İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulurken, milli takım bu bölümde koşu, istasyon, top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

İdmanda, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılan Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak ile hastalığı nedeniyle kampa katılamayan Emre Mor'un yerine aday kadroya dahil edilen Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Alper Potuk da yer aldı.

Ay-yıldızlı ekibin çalışmasına, A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Abdülkadir Ömür, Ömer Bayram ve Mehmet Zeki Çelik de katıldı.

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Muhabir: Hilmi Sever

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