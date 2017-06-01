A Milli Takım kadrosu açıklandı

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre A Milli Takım kadrosu ve maç programı açıklandı. A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maçın ile 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.
3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da saat 14.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve Skopje Marriott Hotel'de kampa girecek A Milliler, aynı gün 18.30'da II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.
Kadroya çağırılan isimler şöyle;Berke Özer, Harun Tekin, Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Ahmet Yılmaz Çalık, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Semih Kaya, Caner Erkin, Haşan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Selçuk İnan, Emre Mor, Serdar Gürler, Volkan Şen, Deniz Türüç, Emre Akbaba, Oğuzhan Özyakup, Emre Çolak, Yusuf Yazıcı, Arda Turan, Cengiz Ünder, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Yunus Mallı.