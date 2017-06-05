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05 Haziran 2017 Pazartesi 10:56

A Milli Takım Makedonya  karşısında 

A Milli Takımımızın, 11 Haziran'da Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme müsabakası öncesi hazırlık maçında Makedonya ile bugün deplasmanda karşılaşıyor.

A Milli Takım Makedonya  karşısında 
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A Milli Takım Makedonya  karşısında 
  A Milli Takımımızın, 11 Haziran'da Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası grup eleme müsabakası öncesi hazırlık maçında Makedonya ile bugün deplasmanda karşılaşıyor. Üsküp'teki II. Filip Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Stanislav Todorov yönetecek.   Karşılaşma TV8'den naklen yayınlanacak.

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MakedonyaA Milli Takım
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