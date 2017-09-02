A Milli Takım, Ukrayna'yı evinde yendi; 2 - 0
A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 7. maçında Ukrayna'ya konuk oldu. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 11 puanla 3. sırada bulunan A Milli Takımımız, aynı puanla 4. sırada yer alan Ukrayna'yla karşılaştı.
UKRAYNA: 2 - TÜRKİYE: 0
Ukrayna: Pyatov, Butko, Rotan, Khacheridi, Matviyenko, Stepanenko, Kryvtsov, Yarmolenko, Kovalenko, Konoplyanka, Kravets
YEDEKLER: Lunin, Koval, Ordets, Sobol, Malinovsky, Morozyuk, Shepelev, Tsygankov, Sydorchuk, Besedin, Shakhov, Zinchenko
TEKNİK DİREKTÖR: Andriy Shevchenko
TÜRKİYE: Volkan, Şener, Serdar, Mehmet Topal, İsmail, Emre, Ozan, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Tolga Ciğerci, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu
SAAT: 21:45
YAYIN: TV8
STAT: Metalist
HAKEM: David Fernandez Borbalan
MİLLİLER, 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR!
A Milli Futbol Takımı, yaptığı son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini 9 Ekim 2016'da İzlanda karşısında alan milliler, o tarihten sonra yaptığı 3'ü resmi, 2'si özel toplam 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik gördü. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan milliler, kalesinde ise yalnızca 2 gole izin verdi. Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 4 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, henüz mağlubiyet yaşamadı.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 7. maçlar öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Hırvatistan
|6
|4
|1
|1
|11
|2
|9
|13
|İzlanda
|6
|4
|1
|1
|9
|6
|3
|13
|Türkiye
|6
|3
|2
|1
|11
|6
|5
|11
|Ukrayna
|6
|3
|2
|1
|9
|5
|4
|11
|Finlandiya
|6
|0
|1
|5
|4
|10
|-6
|1
|Kosova
|6
|0
|1
|5
|3
|18
|-15
|1