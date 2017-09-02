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A Milli Takım, Ukrayna'yı evinde yendi; 2 - 0
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A Milli Takım, Ukrayna'yı evinde yendi; 2 - 0

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 11 puanla 3. sırada bulunan A Milli Takımımız, aynı puanla 4. sırada yer alan Ukrayna'yla karşılaştı. Maç, A Milli Takımın 2-0 net galibiyetiyle sonuçlandı.

A Milli Takım, Ukrayna'yı evinde yendi; 2 - 0

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 11 puanla 3. sırada bulunan A Milli Takımımız, aynı puanla 4. sırada yer alan Ukrayna'yla karşılaştı. Maç, A Milli Takımın 2-0 net galibiyetiyle sonuçlandı.

02 Eylül 2017 Cumartesi 22:51
A Milli Takım, Ukrayna'yı evinde yendi; 2 - 0

A Milli Takım, Ukrayna'yı evinde yendi; 2 - 0


A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 7. maçında Ukrayna'ya konuk oldu. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 11 puanla 3. sırada bulunan A Milli Takımımız, aynı puanla 4. sırada yer alan Ukrayna'yla karşılaştı.


UKRAYNA: 2 - TÜRKİYE: 0


Ukrayna: Pyatov, Butko, Rotan, Khacheridi, Matviyenko, Stepanenko, Kryvtsov, Yarmolenko, Kovalenko, Konoplyanka, Kravets
YEDEKLER: Lunin, Koval, Ordets, Sobol, Malinovsky, Morozyuk, Shepelev, Tsygankov, Sydorchuk, Besedin, Shakhov, Zinchenko
TEKNİK DİREKTÖR: Andriy Shevchenko

TÜRKİYE: Volkan, Şener, Serdar, Mehmet Topal, İsmail, Emre, Ozan, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Tolga Ciğerci, Cenk

YEDEKLER: Cenk, Serkan, Çağlar, Caner, Kaan, Selçuk, Arda, Oğuzhan, Okay, Nuri, Emre, Enes
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

SAAT: 21:45
YAYIN: TV8
STAT: Metalist
HAKEM: David Fernandez Borbalan

MİLLİLER, 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR!
A Milli Futbol Takımı, yaptığı son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini 9 Ekim 2016'da İzlanda karşısında alan milliler, o tarihten sonra yaptığı 3'ü resmi, 2'si özel toplam 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik gördü. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan milliler, kalesinde ise yalnızca 2 gole izin verdi. Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 4 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, henüz mağlubiyet yaşamadı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 7. maçlar öncesi puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P
Hırvatistan 6 4 1 1 11 2 9 13
İzlanda 6 4 1 1 9 6 3 13
Türkiye 6 3 2 1 11 6 5 11
Ukrayna 6 3 2 1 9 5 4 11
Finlandiya 6 0 1 5 4 10 -6 1
Kosova 6 0 1 5 3 18 -15
Son Güncelleme: 02.09.2017 22:58
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