A Milli Takım, Ukrayna'yı evinde yendi; 2 - 0



A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 7. maçında Ukrayna'ya konuk oldu. 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 11 puanla 3. sırada bulunan A Milli Takımımız, aynı puanla 4. sırada yer alan Ukrayna'yla karşılaştı.



UKRAYNA: 2 - TÜRKİYE: 0



Ukrayna: Pyatov, Butko, Rotan, Khacheridi, Matviyenko, Stepanenko, Kryvtsov, Yarmolenko, Kovalenko, Konoplyanka, Kravets

YEDEKLER: Lunin, Koval, Ordets, Sobol, Malinovsky, Morozyuk, Shepelev, Tsygankov, Sydorchuk, Besedin, Shakhov, Zinchenko

TEKNİK DİREKTÖR: Andriy Shevchenko

TÜRKİYE: Volkan, Şener, Serdar, Mehmet Topal, İsmail, Emre, Ozan, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Tolga Ciğerci, Cenk



: Cenk, Serkan, Çağlar, Caner, Kaan, Selçuk, Arda, Oğuzhan, Okay, Nuri, Emre, Enes: Mircea Lucescu

SAAT: 21:45

YAYIN: TV8

STAT: Metalist

HAKEM: David Fernandez Borbalan

MİLLİLER, 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR!

A Milli Futbol Takımı, yaptığı son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini 9 Ekim 2016'da İzlanda karşısında alan milliler, o tarihten sonra yaptığı 3'ü resmi, 2'si özel toplam 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik gördü. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan milliler, kalesinde ise yalnızca 2 gole izin verdi. Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 4 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken, henüz mağlubiyet yaşamadı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 7. maçlar öncesi puan durumu şöyle: