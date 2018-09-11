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A Milli Takımdan müthiş dönüş

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Gruptaki 2. maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi.

A Milli Takımdan müthiş dönüş

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Gruptaki 2. maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi.

11 Eylül 2018 Salı 07:22
A Milli Takımdan müthiş dönüş

A Milli Takımdan müthiş dönüş

   A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Gruptaki 2. maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi.Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Liginde İsveç'i deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. 

Karşılaşmanın yıldızı 62. dakikada oyuna girip attığı 2 golle A Milli Takım'a 3 puanı getiren Emre Akbaba oldu.

   UEFA Uluslar Liginde Türkiye A Milli Futbol Takımı, İsveç'i deplasmanda 3-2 yendi. İsveç 34. dakikada Thelin ve 49. dakikada Larsson'dan bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. A milliler 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun şık golüyle farkı 1'e indirdi.

 Karşılaşmanın kırılma anı 62. dakikada Emre Akbaba'nın oyuna girmesi oldu. 88. dakikada skoru eşitleyen golü atan Emre, 90+2'de millilere galibiyeti getiren golü attı. Türkiye bu sonuçla puanını 3'e yükseltti.

Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol Takımı
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