A Milli Takımdan müthiş dönüş
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Gruptaki 2. maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yendi.Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Liginde İsveç'i deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.
UEFA Uluslar Liginde Türkiye A Milli Futbol Takımı, İsveç'i deplasmanda 3-2 yendi. İsveç 34. dakikada Thelin ve 49. dakikada Larsson'dan bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. A milliler 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun şık golüyle farkı 1'e indirdi.
Karşılaşmanın kırılma anı 62. dakikada Emre Akbaba'nın oyuna girmesi oldu. 88. dakikada skoru eşitleyen golü atan Emre, 90+2'de millilere galibiyeti getiren golü attı. Türkiye bu sonuçla puanını 3'e yükseltti.