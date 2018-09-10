A Milli Takımımız İsveç karşısında

A Milli Takımımız bu akşam İsveç karşısında ikinci maçına çıkıyor.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında bugün İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'da İsveç ile karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste üstlenirken, dördüncü hakem Inigo Preieto Lopez de Cerain olacak.

A Milli Takım, İsveç ile oynayacağı karşılaşma için 8 Eylül Cumartesi günü başkent Stockholm'e geldi. Milliler, dün akşam Teknik Direktör Mircea Lucescu ve Oğuzhan Özyakup'un katıldığı basın toplantısının ardından, maçın oynanacağı Solna kentindeki Friends Arena'da karşılaşma öncesindeki son çalışmalarını gerçekleştirdiler.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Karl-Johan Johnsson (EA Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City AFC), Robin Olsen (AS Roma)

Defans: Ludwig Augustinsson (SV Werder Bremen), Andreas Granqvist (Helsingborgs IF), Filip Helander (Bologna FC), Pontus Jansson (Leeds United FC), Emil Krafth (SC Amiens), Mikael Lustig (Celtic FC), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United FC), Niklas Hult (AEK)

Orta Saha: Jimmy Durmaz (Toulouse FC), Albin Ekdal (UC Sampdoria), Oscar Hiljemark (Genoa CFC), Sebastian Larsson (AIK), Sam Larsson (Feyenoord), Marcus Rohdén (FC Crotone), Ken Sema (Watford FC), Gustav Svensson (Seattle Sounders FC)

Forvet: Marcus Berg (Al-Ain FC), Viktor Claesson (FC Krasnodar), John Guidetti (Deportivo Alavés), Robin Quaison (1. FSV Mainz 05), Isaac Kiese Thelin (Bayer 04 Leverkusen)