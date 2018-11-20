A Milli Takımımız Ukrayna ile oynuyor

İsveç yenilgisi ile büyük moral kaybı yaşayan A Milli Takımımız Ukrayna ile hazırlık maçına çıkıyor.A Milli Takımımız, Antalya'da oynayacağı özel maçta Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek. Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yaparken, maçın dördüncü hakemi Besfort Kasumi olacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Ukrayna maçıyla 566. kez sahaya çıkacak olan A Milli Takımın, 95 yıllık tarihinde 297'sı resmi, 268'i özel 565 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 243'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

A Milli Takımımız, Ukrayna ile bugüne kadar oynadığı sekiz maçtan dört galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, güçlü rakiplerini 1996'daki ilk maçta 3-2 yenerken, 2017'deki son maçta ise 2-0 mağlup oldu. Ukrayna filelerine 11 gol gönderen millîlerimiz, kendi ağlarında 9 gol gördü.