A Milli takımın ilk sınavı | Türkiye Fransa'yı ağırlıyor



2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü karşılaşması Konya'da A Milli Futbol Takımı'mız ile Fransa arasında başladı. Gruptaki ilk iki maçında Arnavutluk ve Moldova'yı mağlup ederek 6 puan toplayan Ay-yıldızlı ekibimiz son dünya şampiyonunu da devirip tarih yazmak istiyor. Grubun favorisi Fransa, oynadığı iki maçta Moldova ve İzlanda'yı devirdi.



MAÇIN KÜNYESİ

TÜRKİYE - FRANSA

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Damir Skomina

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz



YEDEKLER: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Deniz Türüç, Güven Yalçın



TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FRANSA: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Lucas Digne; Blaise Matuidi, Moussa Sissoko, Paul Pogba; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Olivier Giroud

YEDEKLER: Alphonse Areola, Mike Maignan, Ferland Mendy, Kurt Zouma, Leo Dubois, Clement Lenglet, Thomas Lemar, Kingsley Coman, Florian Thauvin, Tanguy Ndombele, Wissam Ben Yedder

TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps