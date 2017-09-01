Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.684
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4486
EURO
4.0756
İngiliz golcü Rooney Alkollü araç kullanmaktan gözaltında
Son Dakika
İngiliz golcü alkollü araç kullanırken...
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı
Standard Liege, Cavanda'yı kiraladı
Standard Liege, Cavanda'yı kiraladı
Mbappe, Paris Saint-Germain'de
Mbappe, Paris Saint-Germain'de
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da

A Milliler, Büyük Britanya'ya üstün

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2017'de D Grubu'nda yarın karşılaşacağı Büyük Britanya ile yaptığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

A Milliler, Büyük Britanya'ya üstün

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2017'de D Grubu'nda yarın karşılaşacağı Büyük Britanya ile yaptığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

01 Eylül 2017 Cuma 14:10
A Milliler, Büyük Britanya'ya üstün

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, grupta yarın karşılaşacağı Büyük Britanya'ya üstünlüğü bulunuyor.

A Milli Basketbol Takımı, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacağı maçta, rakibiyle 17. kez karşı karşıya gelecek. A Milliler, Büyük Britanya ile yaptığı 16 maçta, 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

Rakip potaya bin 291 sayı gönderen A Milli Takım, 16 maçta bin 138 sayı yedi.

İlk maç 1955'te

Büyük Britanya ile ilk kez 1955 yılında Budapeşte'deki Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşan A Milliler, karşılaşmadan 77-54 galip ayrıldı.

Rakibiyle 2009 yılında Ankara'da yapılan Efes Pilsen World Cup 8 turnuvasında karşı karşıya gelen Türkiye, bu karşılaşmayı da 34 sayı farkla (87-53) kazanarak, rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini elde etti.

İngiltere'de FIBA Turnuvası'nda rakibine 27 Nisan 1991'de yapılan maçta 11 sayı farkla (89-78) mağlup olan milliler, Büyük Britanya'dan en farklı yenilgisini aldı.

Büyük Britanya ile son olarak Litvanya'da düzenlenen 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda karşılaşan A Milli Takım, rakibini 29 sayı farkla (90-61) yendi.

7 resmi maç

Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Muhabir: Ercan Çakar

Anahtar Kelimeler:
2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıBüyük BritanyaEuroBasket 2017Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Formula 1'de sıradaki durak İtalya
Formula 1'de sıradaki durak İtalya
İngiliz golcü Rooney Alkollü araç kullanmaktan gözaltında
İngiliz golcü Rooney Alkollü araç kullanmaktan gözaltında
Bursaspor'da tek eksik maddi destek
Bursaspor'da tek eksik maddi destek
Premier Lig'de son gün hareketliliği
Premier Lig'de son gün hareketliliği
Türkiye 550. randevuda
Türkiye 550. randevuda
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da galibiyet peşinde
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da galibiyet peşinde
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı
Benfica, Barcelona'dan Douglas'ı kiraladı
Standard Liege, Cavanda'yı kiraladı
Standard Liege, Cavanda'yı kiraladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim