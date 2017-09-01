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A Milliler Rusya'ya yenildi

A Milli Erkek Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 76-73 yenildi.

A Milliler Rusya'ya yenildi

A Milli Erkek Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 76-73 yenildi.

01 Eylül 2017 Cuma 23:58
A Milliler Rusya'ya yenildi

İSTANBUL

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 76-73 yenildi.

Karşılaşmaya Cedi Osman, Kenan Sipahi ve Barış Hersek'in basketleriyle başlayan milli takım, 6. dakikada 4 sayılık (11-7) fark yakaladı. Ardından özellikle Shved'in sayılarıyla etkili olan Rusya, 13-2'lik bir seri yakalayarak 9. dakikada 20-13 öne geçti. İlk periyot, 20-15 Rusya'nın üstünlüğünde geçildi.

İkinci yarıya Mozgov'un 5 sayısıyla başlayan Rusya, farkı 12. dakikada 10'a (25-15) yükseltti. Semih Erden ve Kenan Sipahi ile pota altını iyi kullanan A Milli Takım, 14. dakikada farkı 3 sayıya (24-27) kadar indirdi. Yaptığı tam saha pres ve adam adama savunmayla rakibinin kolay sayı bulmasının önüne geçen milliler, hücumda ise düşük bir şut yüzdesiyle oynayınca, fark bir türlü eritilemedi. Rusya, devreyi 36-33 önde kapattı.

İkinci yarıda iyi savunmasını sürdüren milliler, hızlı hücumlarla rakip potaya giderken, zaman zaman yapılan basit top kayıplarına karşın Erkan Veyseloğlu ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle 26. dakikada 46-46 eşitliği sağladı. Ardından 6-0'lık bir seri yakalayarak 28. dakikada skoru 52-46'ya getiren Rusya karşısında milliler, Cedi Osman'ın skorer oyunuyla farkı 29. dakikada 1 sayıya (52-51) indirdi. Bitime 2 saniye kala Shved'in serbest atışlardan bulduğu sayılar sonrası Rusya, son periyoda 55-51 avantajlı girdi.

Son çeyreğe hızlı başlayan milli takım, Semih Erden, Cedi Osman ve Sinan Güler'in basketleriyle 32. dakikada 58-57 öne geçti. Büyük mücadeleye sahne olan bu bölüm karşılıklı basketlerle geçerken, pota altında Mozgov ile etkili olan Rusya karşısında ay-yıldızlı ekip, Erkan Veyseloğlu, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın sayılarıyla son 3 dakikaya 68-66 önde girdi. Milliler, Mozgov'la skor üretmeye devam eden rakibi karşısında hücumlardan boş dönerken, bitime 25 saniye kala Shved'in bulduğu 3 sayılık basketle Rusya skoru 72-68 yaptı. Kalan sürede taktik faullere gidilmesine karşın fark kapanmadı ve Rusya karşılaşmadan 76-73 galip ayrıldı.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakayı salonda takip etti. Milli takım grubun ikinci maçında yarın saat 21.00'de Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

Son Güncelleme: 02.09.2017 10:14
Anahtar Kelimeler:
SporA Milli Erkek Basketbol Takımı
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