Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109125
ALTIN
147.441
DOLAR
3.4416
STERLİN
4.4594
EURO
4.0939
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler belli oldu
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler...
Fenerbahçe'de Robin Van Persie şoku
Son Dakika
Fenerbahçe'de Robin Van Persi'e şoku
Türkiye 74-Sırbistan 80
Türkiye 74-Sırbistan 80
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Vainqueur resmen Antalyaspor'da

ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler belli oldu

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Roger Federer ve Juan Martin del Potro, tek kadınlarda CoCo Vandeweghe, Madison Keys ve Kaia Kanepi çeyrek finale yükseldi.

ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler belli oldu

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Roger Federer ve Juan Martin del Potro, tek kadınlarda CoCo Vandeweghe, Madison Keys ve Kaia Kanepi çeyrek finale yükseldi.

05 Eylül 2017 Salı 13:07
ABD Açık'ta çeyrek finale yükselenler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Roger Federer ve Juan Martin del Potro, tek kadınlarda CoCo Vandeweghe, Madison Keys ve Kaia Kanepi çeyrek finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın sekizinci gününde korta çıkan tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Federer, dördüncü tur mücadelesinde Alman Philipp Kohlschreiber ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 49 dakika süren maçta 33 numaralı seribaşı Kohlschreiber'i 6-4, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup eden İsviçreli Federer, adını son 8 sporcu arasına yazdırdı.

Hasta olmasına karşın korta çıkan ve 6 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem karşısında 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 geriye düşen 24 numaralı seribaşı Arjantinli Del Potro, rakibini 6-1, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup etti ve çeyrek final biletini aldı.

Arjantinli tenisçi, çeyrek finalde, kariyerinde 5 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Federer ile eşleşti.

Tek kadınlarda oynanan dördüncü tur maçlarında 15 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 7-6, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1, vatandaşı CoCo Vandeweghe, Çek rakibi Lucie Safarova'yı 6-4 ve 7-6'lık setlerle, Estonyalı Kaia Kanepi de Rus Daria Kasatkina'yı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıkan isimler oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri

ABD Açık'ta çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Tek erkekler

Rafael Nadal-Andrey Rublev

Roger Federer-Juan Martin del Potro

Sam Querrey-Kevin Anderson

Pablo Carreno Busta-Diego Schwartzman

Tek kadınlar

Karolina Pliskova-CoCo Vandeweghe

Madison Keys-Kaia Kanepi

Venus Williams-Petra Kvitova

Sloane Stephens-Anastasija Sevastova

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 05.09.2017 14:40
Anahtar Kelimeler:
TenisSporABD Açık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Van Persie'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'de Robin Van Persie şoku
Fenerbahçe'de Robin Van Persie şoku
Türkiye 74-Sırbistan 80
Türkiye 74-Sırbistan 80
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: Yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum
A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu: Yapılan hataların kasıtlı olduğunu düşünüyorum
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Vainqueur resmen Antalyaspor'da
Ante Cacic: Her maç bizim için önemli
Ante Cacic: Her maç bizim için önemli
Rusya grupta üçüncü maçını da kazandı
Rusya grupta üçüncü maçını da kazandı
Macaristan, Çekya'yı 85-73 yendi
Macaristan, Çekya'yı 85-73 yendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim