Abdullah Avcı Beşiktaş yolunda

Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ın anlaşması artık an meselesi.Medipol Başakşehir, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Avcı'nın Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyorAbdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklayan Başakşehir, Avcı’nın isteği doğrultusunda bu yönde bir karar alındığını duyurdu. Beşiktaş ile anlaşan Avcı’nın 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Başakşehir’in Çaykur Rizespor’daki görevinden istifa eden Okan Buruk ile anlaşıldığını kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

İşte Başakşehir tarafından yapılan açıklama…

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kurulduğu günden bu yana takımımızın teknik direktörlüğünü yapan, başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın 13 yıllık yol arkadaşı ve değerli dostu Abdullah Avcı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, kendisinin isteği doğrultusunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Futbolun bilimsel yanına önem veren, karakteri ve duruşuyla Türk futbolu için örnek bir profil olan Abdullah Avcı ile uzun yıllardır süren birlikteliğimiz, bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Kulübümüzün gelişme ve büyüme sürecinde verdiği tüm emekler için Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

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