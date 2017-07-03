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03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:50

Abdullah Avcı'dan transfer açıklamaları

 Medipol Başakşehir'de akşam saatlerindeki antrenmandan önce Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'dan transfer açıklamaları
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Abdullah Avcı'dan transfer açıklamaları
     Medipol Başakşehir'de akşam saatlerindeki antrenmandan önce Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Temmuz'un 8'ine kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Avcı, “8 ile 19 Temmuz arası Slovenya'da olacağız. Burada 3 maç yapacağız. Şampiyonlar Ligi ön elemesi bizim için çok önemli. Elensek bile UEFA Avrupa Kupası'nda devam edeceğiz. Şu an Avrupa'da yarışmak bizim ve ülkemizin için önemli. Bence geçen sezon kapanmadı. Geçen sezonun finalini oynayacağız” şeklinde konuştu.
   Her sene hedeflerinin oyun ve oyuncu kalitesini arttırmak olduğunu belirten Avcı, “Bu senede artı 1 üzerine koymak istiyoruz. Bunu geliştirirsek, artı 1'in etkeni Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ön eleme. Bu lige de yansıyacak. Alacağımız iyi sonuç bizim için iyi olacak” ifadelerini kullandı.
   Yeni transferlerle oyunların için yeni opsiyonlar deneyeceklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Sezon başı sağlıklı bir şekilde çalışacağız. Yeni 3 tane oyuncu katıldı. Her sene hem oyun hemde oyuncu kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Sistemde esneklikler olması gerekiyor. Hazırlık döneminde daha rahat ortaya çıkacak” dedi.
   Transfer hakkında da açıklamalarda bulunan Avcı, “Transfer var. Tespit ettiğimiz bölgeler üzerinden çalışmalarımız sürüyor. 3 tane yaptık. 3 tane yolları ayırdık. Birkaç oyuncu daha transfer edebiliriz. Başkanımız ve yönetimimiz çalışmaları sürdürüyor” değerlendirmesinde bulundu.
Sözcü
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