Abdullah Avcı'dan transfer açıklamaları

Medipol Başakşehir'de akşam saatlerindeki antrenmandan önce Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Temmuz'un 8'ine kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Avcı,şeklinde konuştu.Her sene hedeflerinin oyun ve oyuncu kalitesini arttırmak olduğunu belirten Avcı,ifadelerini kullandı.Yeni transferlerle oyunların için yeni opsiyonlar deneyeceklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı,dedi.Transfer hakkında da açıklamalarda bulunan Avcı,değerlendirmesinde bulundu.Sözcü