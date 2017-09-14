Abdullah Avcı;öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak

Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcumuz Junior Caiçara, Ludogorets ile bu akşam saat 20.00'de oynayacağı UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ludogorets’in son 6 yıldır Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım olduğunun altını çizen teknik direktör Abdullah Avcı, şunları kaydetti:

Abdullah Avcı, bir basın mensubunun, “Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki hedefleri neler? Ben çeyrek final oynayabileceğini düşünüyorum.” demesi üzerine, “Bunları düşündürebilmek çok güzel. Oyun olarak 3 senedir gelişen bir takımız. Şampiyonlar Ligi’nde iki ön eleme bize çok önemli deneyim kazandırdı. Tecrübeli oyuncularım var ama ilk defa kulüp tarihinde grup maçı oynayacağız. Hep parçadan bütüne gittik. Öncelikli hedef gruptan çıkabilmektir. Eğer gruptan çıkabilirsek bizim için gerçekçi ve ulaşılabilir hedef olur. Ondan sonrasına bakacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı, takımdaki sakat oyuncular hakkında ise “Mossoro yarın bizle beraber olacak. Son antrenmanda bir problem yaşamazsa. Mahmut’un durumu ise belli değil, şu an itibarıyla sahada koşu yapacak. Yarın bizimle olmayacak gibi duruyor.” şeklinde konuştu.