14 Eylül 2017 Perşembe 10:20
Abdullah Avcı;öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak
Başakşehir
Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcumuz Junior Caiçara, Ludogorets ile bu akşam saat 20.00'de oynayacağı UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ludogorets’in son 6 yıldır Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım olduğunun altını çizen teknik direktör Abdullah Avcı, şunları kaydetti: “Ludogorets, Bulgaristan’ın önemli takımlarından biri. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde grup oynamış, Basel maçları berabere bitmiş. Avrupa kupalarında son 6 senedir deneyimi olan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Teknik kapasitesi yüksek, oynamaya müsaade edersen oynamaya müsait bir takım. Özellikle kenar oyuncuları çok hızlı, bir geçiş takımı. Sevilla ve Brugge maçlarındaki gibi topa sahip olmalı ve topun değerini bilmeliyiz. Hem agresif olmalı hem de savunmada doğru pozisyon almamız gereken bir rakiple oynayacağız. Kazanma arzusuyla yarın sahaya çıkacağız. Bu seviyede her maç zor. Sahanın içinde sistemimizle, düzenimizle kazanmaya çalışacağız.”
Abdullah Avcı, bir basın mensubunun, “Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki hedefleri neler? Ben çeyrek final oynayabileceğini düşünüyorum.” demesi üzerine, “Bunları düşündürebilmek çok güzel. Oyun olarak 3 senedir gelişen bir takımız. Şampiyonlar Ligi’nde iki ön eleme bize çok önemli deneyim kazandırdı. Tecrübeli oyuncularım var ama ilk defa kulüp tarihinde grup maçı oynayacağız. Hep parçadan bütüne gittik. Öncelikli hedef gruptan çıkabilmektir. Eğer gruptan çıkabilirsek bizim için gerçekçi ve ulaşılabilir hedef olur. Ondan sonrasına bakacağız.” değerlendirmesinde bulundu.
Abdullah Avcı, takımdaki sakat oyuncular hakkında ise “Mossoro yarın bizle beraber olacak. Son antrenmanda bir problem yaşamazsa. Mahmut’un durumu ise belli değil, şu an itibarıyla sahada koşu yapacak. Yarın bizimle olmayacak gibi duruyor.” şeklinde konuştu.