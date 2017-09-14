Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107934
ALTIN
147.178
DOLAR
3.4572
STERLİN
4.5679
EURO
4.1139
Abdullah Avcı;öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak
Abdullah Avcı;öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak
Cenk Tosun: ‘Porto’ya burada üç gol atmak kolay değil’
Cenk Tosun: ‘Porto’ya burada üç...
Şenol Güneş: ‘Sadece bir maç kazandık’ “
Şenol Güneş: ‘Sadece bir maç...
Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda mesajı
Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda...
Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 5. haftanın perdesi...

Abdullah Avcı;öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak

 Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcumuz Junior Caiçara, Ludogorets ile bu akşam saat 20.00'de oynayacağı UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdullah Avcı;öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak

 Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcumuz Junior Caiçara, Ludogorets ile bu akşam saat 20.00'de oynayacağı UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

14 Eylül 2017 Perşembe 10:20
Abdullah Avcı;öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak

Abdullah Avcı;öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak

   Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcumuz Junior Caiçara, Ludogorets ile bu akşam saat 20.00'de oynayacağı UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ludogorets’in son 6 yıldır Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım olduğunun altını çizen teknik direktör Abdullah Avcı, şunları kaydetti: “Ludogorets, Bulgaristan’ın önemli takımlarından biri. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde grup oynamış, Basel maçları berabere bitmiş. Avrupa kupalarında son 6 senedir deneyimi olan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Teknik kapasitesi yüksek, oynamaya müsaade edersen oynamaya müsait bir takım. Özellikle kenar oyuncuları çok hızlı, bir geçiş takımı. Sevilla ve Brugge maçlarındaki gibi topa sahip olmalı ve topun değerini bilmeliyiz. Hem agresif olmalı hem de savunmada doğru pozisyon almamız gereken bir rakiple oynayacağız. Kazanma arzusuyla yarın sahaya çıkacağız. Bu seviyede her maç zor. Sahanın içinde sistemimizle, düzenimizle kazanmaya çalışacağız.”

    Abdullah Avcı, bir basın mensubunun, “Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi’ndeki hedefleri neler? Ben çeyrek final oynayabileceğini düşünüyorum.” demesi üzerine, “Bunları düşündürebilmek çok güzel. Oyun olarak 3 senedir gelişen bir takımız. Şampiyonlar Ligi’nde iki ön eleme bize çok önemli deneyim kazandırdı. Tecrübeli oyuncularım var ama ilk defa kulüp tarihinde grup maçı oynayacağız. Hep parçadan bütüne gittik. Öncelikli hedef gruptan çıkabilmektir. Eğer gruptan çıkabilirsek bizim için gerçekçi ve ulaşılabilir hedef olur. Ondan sonrasına bakacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

   Abdullah Avcı, takımdaki sakat oyuncular hakkında ise “Mossoro yarın bizle beraber olacak. Son antrenmanda bir problem yaşamazsa. Mahmut’un durumu ise belli değil, şu an itibarıyla sahada koşu yapacak. Yarın bizimle olmayacak gibi duruyor.” şeklinde konuştu.  

Anahtar Kelimeler:
Abdullah AvcıBaşakşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenk Tosun: ‘Porto’ya burada üç gol atmak kolay değil’
Cenk Tosun: ‘Porto’ya burada üç gol atmak kolay değil’
Şenol Güneş: ‘Sadece bir maç kazandık’ “
Şenol Güneş: ‘Sadece bir maç kazandık’ “
Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda mesajı
Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda mesajı
Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor
Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor
Beşiktaş taraftarı Porto galibiyeti sonrası Çarşı'ya koştu
Beşiktaş taraftarı Porto galibiyeti sonrası Çarşı'ya koştu
Beşiktaş'tan tarihi zafer
Beşiktaş'tan tarihi zafer
Sırbistan adını yarı finale yazdırdı
Sırbistan adını yarı finale yazdırdı
IOC Olimpiyat Oyunları'nın ev sahiplerini açıkladı
IOC Olimpiyat Oyunları'nın ev sahiplerini açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim