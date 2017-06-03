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03 Haziran 2017 Cumartesi 18:32

Adanaspor 1-Fenerbahçe 3

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 34. hafta maçında Fenerbahçe Lig'den düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Adanaspor 1-Fenerbahçe 3
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Adanaspor 1-Fenerbahçe 3
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 34. hafta maçında Fenerbahçe Lig'den düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Adanaspor'u deplasmanda 3-1 yendi.Bu sonuçla sarılacivertliler sezonu 64 puanla 3. tamamlarken,Adanaspor 21 puanda kaldı.

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Yiğithan, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Aatıf, Josef, Alper, Lens, Sow

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Adanaspor: İrfan Can, Emre Uğur, Mauricio, Viera, Mustafa Sami, Renan, Tevfik, Koman, Cem, Ahmet, Vinicius

Teknik Direktör: Eyüp Arın
 
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AdanasporFenerbahçe
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