Adanaspor 1-Fenerbahçe 3

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 34. hafta maçında Fenerbahçe Lig'den düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Adanaspor'u deplasmanda 3-1 yendi.Bu sonuçla sarılacivertliler sezonu 64 puanla 3. tamamlarken,Adanaspor 21 puanda kaldı.
Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Yiğithan, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Aatıf, Josef, Alper, Lens, Sow
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Adanaspor: İrfan Can, Emre Uğur, Mauricio, Viera, Mustafa Sami, Renan, Tevfik, Koman, Cem, Ahmet, Vinicius
Teknik Direktör: Eyüp Arın