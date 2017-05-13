Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Adanaspor 1-1 berabere kalırken, bu sonucun ardından Adanaspor Süper Lig'e veda etti

Adanaspor 1-Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Adanaspor 1-1 berabere kalırken, bu sonucun ardından Adanaspor Süper Lig'e veda etti. Maçta Adanaspor adına golü 31. dakikada Renan Foguinho atarken, Trabzonspor'un golü de 31. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi... Bu sonucun ardından Adanaspor 24 puanla lige veda ederken, Trabzonspor da puanını 49 yaptı...Charles Itandje, Digao, Ousmane Viera, Didi, Halil İbrahim Pehlivan, Renan Foguinho, Bekir Yılmaz, Vladimir Koman, Roni, Vinicius, Magaye GueyeOnur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Jan Durica, Emmanuel Mas, Ogenyi Onazi, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Dame N'Doye, Hugo Rodallega