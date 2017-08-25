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Adebayor'un sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, takımın Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor'un Mayıs 2018'de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Adebayor'un sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, takımın Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor'un Mayıs 2018'de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

25 Ağustos 2017 Cuma 13:11
Adebayor'un sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, takımın Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor'un Mayıs 2018'de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Sheyi Emmanuel Adebayor ile iki yıl sözleşme uzattı. 31 Ocak 2017 tarihinde takımımıza katılan ve 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Togolu dünya yıldızı futbolcumuz, yeni sözleşmeyle 2020 yılına kadar kulübümüzde kalacak. Yeni sözleşmenin kulübümüze ve Emmanuel Adebayor'a hayırlı olmasını dileriz."

Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Adebayor, Süper Lig'de 6, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda da birer gol attı.

Muhabir: Hilmi Sever

Anahtar Kelimeler:
Emmanuel AdebayorFutbolMedipol BaşakşehirSporSÜPERLİG
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