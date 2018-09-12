Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93333
ALTIN
244.394
DOLAR
6.3594
STERLİN
8.2539
EURO
7.3645
Adnan Öztürk "Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor”
Adnan Öztürk "Başkanlık görevini de...
Atiker Konyaspor'dan örnek davranış
Atiker Konyaspor'dan örnek davranış
Burak Yılmaz "Beni Beşiktaş'a Sattılar"
Burak Yılmaz "Beni Beşiktaş'a Sattılar"
Galatasaray en çok Passolig satan takım oldu
Galatasaray en çok Passolig satan...
Koç "Emre Akbaba ile ilgilendik ancak transfer edemedik"
Koç "Emre Akbaba ile ilgilendik...

Adnan Öztürk "Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor”

Galatasaray eski yöneticisi Adnan Öztürk Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adnan Öztürk "Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor”

Galatasaray eski yöneticisi Adnan Öztürk Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:14
Adnan Öztürk "Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor”

Adnan Öztürk "Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor”

   Galatasaray eski yöneticisi Adnan Öztürk Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.Adnan Öztürk, “Futbol takımını ayakta tutan Galatasaray’ın ismi ve Terim’dir. Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor” dedi.

   Daha önce Galatasaray'da 2. başkanlık görevini yapan Adnan Öztürk, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in transfer serzenişlerinde haklı olduğunu belirtirken, "Taraftarlar da beklenti içine sokuldu. Bence bu işler baştan açıklanmalıydı" ifadesin kullandı.

    Galatasaray'ın şampiyonluk şansını da değerlendiren Öztürk, "Hiç iddaa oynamadım hayatımda ama tamamıyla katlıyorum, açık ara bu sene şampiyon adayı Galatasaray'dır. Trabzon maçından gerekli derslerin alındığını görüyorum" ifadesini kullandı.Galatasaray'da eylül ayı divan kurulu bugün yapılacak. Başkan Mustafa Cengiz, mali konularda ve isteyeceği yetkiler için divanda üyelere bilgi verecek.Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın milli takımdaki performansına da değinen Öztürk, "Onları Fatih hoca bulup çıkarıyor. Milli takımda forma giyiyorlar. İkisi de çok daha iyi olacaktır" dedi.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAdnan Öztürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atiker Konyaspor'dan örnek davranış
Atiker Konyaspor'dan örnek davranış
Burak Yılmaz "Beni Beşiktaş'a Sattılar"
Burak Yılmaz "Beni Beşiktaş'a Sattılar"
Galatasaray en çok Passolig satan takım oldu
Galatasaray en çok Passolig satan takım oldu
Koç "Emre Akbaba ile ilgilendik ancak transfer edemedik"
Koç "Emre Akbaba ile ilgilendik ancak transfer edemedik"
Lucescu "Bu takım geleceğin takımı"
Lucescu "Bu takım geleceğin takımı"
Başkan Ali Koç Camiaya sesleniyor
Başkan Ali Koç Camiaya sesleniyor
A Milli Takımdan müthiş dönüş
A Milli Takımdan müthiş dönüş
A Milli Takımımız İsveç karşısında
A Milli Takımımız İsveç karşısında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim