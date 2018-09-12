Adnan Öztürk "Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor”

Galatasaray eski yöneticisi Adnan Öztürk Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.Adnan Öztürk, “Futbol takımını ayakta tutan Galatasaray’ın ismi ve Terim’dir. Başkanlık görevini de şu an Fatih Terim yapıyor” dedi.

Daha önce Galatasaray'da 2. başkanlık görevini yapan Adnan Öztürk, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. Öztürk, teknik direktör Fatih Terim'in transfer serzenişlerinde haklı olduğunu belirtirken, "Taraftarlar da beklenti içine sokuldu. Bence bu işler baştan açıklanmalıydı" ifadesin kullandı.

Galatasaray'ın şampiyonluk şansını da değerlendiren Öztürk, "Hiç iddaa oynamadım hayatımda ama tamamıyla katlıyorum, açık ara bu sene şampiyon adayı Galatasaray'dır. Trabzon maçından gerekli derslerin alındığını görüyorum" ifadesini kullandı.Galatasaray'da eylül ayı divan kurulu bugün yapılacak. Başkan Mustafa Cengiz, mali konularda ve isteyeceği yetkiler için divanda üyelere bilgi verecek.Emre Akbaba ve Ömer Bayram'ın milli takımdaki performansına da değinen Öztürk, "Onları Fatih hoca bulup çıkarıyor. Milli takımda forma giyiyorlar. İkisi de çok daha iyi olacaktır" dedi.