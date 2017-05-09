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09 Mayıs 2017 Salı 12:31

Advocaat'ın yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe'den sezon sonu yollarını ayırması beklenen Dick Advocaat'ın önümüzdeki sezon Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıracağı açıklandı.

Advocaat'ın yeni takımı açıklandı
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Advocaat'ın yeni takımı açıklandı
   Fenerbahçe'den sezon sonu yollarını ayırması beklenen Dick Advocaat'ın önümüzdeki sezon Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıracağı açıklandı.Hollanda Futbol Federasyonu, milli takımın başına Dick Advocaat'ın geçeceğini açıkladı. Dick Adcocaat'ın yardımcılığını ise efsane futbolculardan Rudd Gullit yapacak. 69 yaşındaki Advocaat böylelikle , Fenerbahçe'ye verdiği sözü de tutmuş oldu.
   Dick Advocaat, Sarı-Lacivertlilerle sezonu tamamlamadan milli takımın başına geçmeyeceğini söylemişti. Hollanda Milli Takım Direktörü Hans van Breukelen yaptığı açıklamada, kurt hocanın görevine Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki maçlarını tamamladıktan sonra haziran ayı içerisinde başlayacağını belirtti. Dick Advocaat, Dünya Kupası Elemeleri'nin sonuna dek Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev yapacak.
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Anahtar Kelimeler
Hollanda Milli TakımıDick AdvocaatFenerbahçe
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