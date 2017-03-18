Advocaat, sezon sonunda Fenerbahçe'den gidiyor

sezon sonunda takımdan ayrılacağını ve mesleği de bırakacağını söyledi"Sezon sonunda buradan ayrılacağım. Bu kararı da erken aldım. Bunu söylemekte de bir sakınca görmüyorum. Zaten yönetim de bence böyle bir karar alacaktı. Ama ben aldım bu kararı ve bunu onlara da söyledim"Tecrübeli çalıştırıcı, Atiker Konyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Basit goller yediklerini ifade eden Advocaat, 3-3'ü yakalayacak pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirtti.Maçı değerlendiren Dirk Advocaat, "Yine çok basit goller gördük kalemizde. Basit bir gol yiyerek 1-0 geriye düştük. Bu seviyede yediğimiz bu goller, rakiplerimize verdiğimiz bu goller inanılmaz. Geçtiğimiz hafta da aynı durum geçerliydi. 1-1'i yakaladık ve 1 dakika sonra 2-1 geri düştük. Ondan sonraki dönemde iyi olan taraf rakibimizdi. Sonra hemen hemen tüm ikinci topları rakip aldı. Her topa çok geç kaldık. 3-3 yakalayacak pozisyonlar bulduk ama diğer 60-65 dakikalık döneme bakarsak yeterince iyi değildik" dedi.Yaşanan puan kayıplarıyla ilgili konuşan Dirk Advocaat, "Lig sıralamasında da aslında iç saha maçlarıyla beraber yüksek sıralarda olmamız gerekiyordu. Ama bugün sanki bir izin günü gibiydi. Sadece oyuncular için değil teknik heyet için de öyle. Sadece oyuncular kaybetmedi, biz de kaybettik. Gerçekten anlamak zor, şunun için söylüyorum; bu hafta takımımız çok iyi antrenman yaptı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bir yandan da 2 harika oyuncumuz bizimle beraber değildi; Simon ve Lens. Onların eksikliğiyle farklı bir takım oluşuyor. Bu da çok açık" ifadelerine değindi.Hollandalı teknik adam sezon sonu görevini bırakacağını ise şu sözlerle ifade etti:"Son olarak Ben sezon sonunda buradan ayrılacağım. Bu kararı da erken aldım. Bunu söylemekte de bir sakınca görmüyorum. Zaten yönetim de bence böyle bir karar alacaktı. Ama ben aldım bu kararı ve bunu onlara da söyledim."