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AEK avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk ayağında AEK, Celtic ile deplasmanda berabere kalarak avantajı kaptı.

AEK avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk ayağında AEK, Celtic ile deplasmanda berabere kalarak avantajı kaptı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 08:11
AEK avantajı kaptı

AEK avantajı kaptı

    UEFA Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu ilk ayağında AEK, Celtic ile deplasmanda berabere kalarak avantajı kaptı.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk ayağı karşılaşmasında Celtic, konuk ettiği AEK ile 1-1 berabere kaldı.Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunun 3. ön eleme turu ilk ayağı son maçında, İskoçya temsilcisi Celtic, Yunanistan'ın AEK takımını Celtic Park'ta konuk etti.

   Karşılaşmaya hızlı başlayan Celtic, 17. dakikada Callum McGregor'un golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran AEK, 44. dakikada Viktor Klonaridis ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.AEK'da Kostas Galanopoulos, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beinsports

Anahtar Kelimeler:
AEKCeltic
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