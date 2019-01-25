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Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldı.

Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldı.

25 Ocak 2019 Cuma 17:13
Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

Ağaoğlu hastaneye kaldırıldı

   Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırıldı.Fulya’da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ağaoğlu’nun 10 gün içinde 4 kilo kaybettiği ve uyku problemi yaşadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul’da bulunan Ağaoğlu öğle saatlerinde kendisini kötü hissedince yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

   Tedavisine başlanan Ahmet Ağaoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 25.01.2019 14:28
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu
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