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Ağaoğlu yeniden aday oldu

 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu olağan genel kurulda yenşiden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Ağaoğlu yeniden aday oldu

 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu olağan genel kurulda yenşiden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:05
Ağaoğlu yeniden aday oldu

Ağaoğlu yeniden aday oldu

   Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu olağan genel kurulda yenşiden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, “8 Nisan 2018’de yapılan olağanüstü genel kurulda camiamızın bize vermiş olduğu zorlu ve onurlu görevin bilinciyle kulübümüzü ekonomik ve sportif başarı olarak layık olduğu seviyeye taşımak amacıyla olağan genel kurulumuzda başkan adayı olduğumu kamuoyunun bilgisine arz ederim.” ifadesini kullandı.

   Trabzonspor’da olağan genel kurul 23-24 Kasım tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, çoğunluk sağlanamaması halinde 1-2 Aralık’ta Hayri Gür Spor Salonu’da gerçekleştirilecek.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAhmet Ağaoğlu
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