AK Parti'li Ayar:Trabzonspor ahlaken küme düşmüştür

AK Partili Ayar:Trabzonspor ahlaken küme düşmüştür
AK Parti Rize 91'inci İl Danışma Meclis toplantısında söz alan AKP Rize Milletvekili Hikmet Ayar, Bursaspor'a sahasında yenilen Trabzonspor'u eleştirdi, "Rizespor belki alt lige düştü ama Trabzonspor ahlaken küme düştü" dedi. Çaykur Rizespor'un alt lige düştüğünü hatırlatan Ayar, "Biz 6 hafta önce bütün ümitlerimizi kesmiştik ancak 'kalan 6 maçımızın tamamını alırsak ligde kalırız' demiştik. Kalan 6 maçı değil ama 5 maçı aldık. Ligde tam kalmak üzereyken bazı olaylar oldu. Bu spordur. Bir üst ligden alt lige düşülebilir, çıkılabilir. Dünyanın sonu değil. Ama öyle şeyler yaşanıyor ki insan farklı şeyler düşünmek zorunda kalabiliyor. İki şehrin halkını birbirine düşürecek şeyler olabiliyor. Bunlara meydan vermemek için bu konuya girdim. Trabzonlu bir kardeşim bana bir cümle söyledi. Ben onu söyleyeceğim. Rizespor belki bir alt kümeye düştü ama Trabzonspor ahlaken küme düşmüştür. Almanya'da bir tarihteki futbol maçında karşılaşan iki takım kendi yarı sahalarını geçmedi. Bu iki takım üst gruba çıkarken Cezayir çıkamadı. Şimdi benzer bir durumu yaşadık. Ancak bu asla Rize ve Trabzon ile halklarının arasında bir sorun değildir. Bu olayı böyle değerlendirerek bitirmemiz lazım. Bunu söylerken de az önce söylediklerimizi söylemeden geçemezdik" dedi.
ODATV