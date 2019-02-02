Akademi Beyoğlu Espor Turnuvası'nda kupa heyecanı



Akademi Beyoğlu Espor Turnuvası tamamlandı. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve ödüllerini Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan takdim etti.

Akademi Beyoğlu’nda düzenlenen Espor Turnuvası tamamlandı. Yüzün üzerinde takımın başvuru yaptığı turnuvaya 64 takım katıldı. Turnuva kapsamında dünyayı peşinden sürükleyen League of Legends oyununu oynayan takımlar dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. İki hafta boyunca 5’er kişilik takımların yarıştığı turnuvada ilk dörde giren takımlar Akademi Beyoğlu’nda düzenlenen törenle ödüllendirildi. Turnuvanın galiplerine kupa ve ödüllerini Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan takdim etti.

