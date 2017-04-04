Akhisar Belediyespor 0-Başakşehir 2

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalinde kazanan taraf Başakşehir oldu.Okan Buruk’la çıktığı ilk sınavda şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir’i mağlup eden Akhisar, güçlü rakibini bugün de Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında ağırladı. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayan zorlu 90 dakikayı Ümit Öztürk yönetti.İlk maçtan 1-1’lik skorla dönen Akhisar Belediyespor, her türlü galibiyet ve golsüz beraberlikte yarı finale çıkacaktı.Ancak maça daha konsantre olan ve iyi hazırlanan Başaşehir 24.dakikada beklediği golü buldu.24. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Bu dakikada Mahmut Tekdemir, kaptığı topu sol kanattaki Cengiz Ünder'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında ceza alanında topla buluşan Adebayor, bekletmeden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.Maçın uzatma dakikalarında Mehmet battal durumu 90+2'de durumu 2-0 yaptı.Bu sonuçla Başakşehir ,Akhisar Belediyespor'u eleyerek adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.