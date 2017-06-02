Akhisar Belediyespor 2-Karabükspor 3

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 34. haftada Akhisar Belediyespor, evinde Karabükspor’u konuk etti. Gollü geçen mücadelede gülen taraf 3-2’lik skorla Karabükspor oldu. Akhisar Belediyespor'un gollerini 9. dakikada Sokol Cikalleshi ve 82. dakikada Ricardo Vaze Te kaydetti. Karabükspor’da Ermin Zec 48, 58 ve 76. dakikalarda kaydettiği gollerle takımına 3 puanı getirdi. Akhisar Belediyespor bu skorla ligi 48 puanla 7. sırada tamamladı. Okan Buruk ile büyük bir ivme yakalayan Manisa temsilcisi son maçında yenilse de iyi bir yerde sezonu noktaladı.Ali Şansalan, Samet Çiçek, Mustafa SavranlarLukac, Tolga Ünlü, Samardzic (Dk. 69 Muğdat Çelik), Alper Uludağ, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 59 Larsson), Custodio, Sissoko, Vaz Te, Özer Hurmacı (Dk. 78 Hasan Ali Adıgüzel), CikalleshiRybka, Osman Çelik, Dany, Papp, İshak Doğan, Bliznichenko, Skulason, Poko, Tanase (Dk. 90 Tayyib Talha Sanuç), Fatih Atik (Dk. 71 İlhan Depe), Ermin Zec (Dk. 85 Mahmut Akan)Dk. 9 Cikalleshi, Dk. 82 Vaz Te (Penaltıdan), Dk. 48, 58 ve 76 (Penaltıdan) Ermin Zec (Akhisar Belediyespor)Dk. 76 Custodio, Dk. 86 Tolga Ünlü (Akhisar Belediyespor), Dk. 90 Tanase (Kardemir Karabükspor)