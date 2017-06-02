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02 Haziran 2017 Cuma 20:00

Akhisar Belediyespor 2-Karabükspor 3

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 34. haftada   Akhisar Belediyespor, evinde Karabükspor’u konuk etti.

Akhisar Belediyespor 2-Karabükspor 3
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Akhisar Belediyespor 2-Karabükspor 3

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 34. haftada   Akhisar Belediyespor, evinde Karabükspor’u konuk etti. Gollü geçen mücadelede gülen taraf 3-2’lik skorla Karabükspor oldu. Akhisar Belediyespor'un gollerini 9. dakikada Sokol Cikalleshi ve 82. dakikada Ricardo Vaze Te kaydetti. Karabükspor’da Ermin Zec 48, 58 ve 76. dakikalarda kaydettiği gollerle takımına 3 puanı getirdi. Akhisar Belediyespor bu skorla ligi 48 puanla 7. sırada tamamladı. Okan Buruk ile büyük bir ivme yakalayan Manisa temsilcisi son maçında yenilse de iyi bir yerde sezonu noktaladı.
HAKEMLER: Ali Şansalan, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Tolga Ünlü, Samardzic (Dk. 69 Muğdat Çelik), Alper Uludağ, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 59 Larsson), Custodio, Sissoko, Vaz Te, Özer Hurmacı (Dk. 78 Hasan Ali Adıgüzel), Cikalleshi
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Osman Çelik, Dany, Papp, İshak Doğan, Bliznichenko, Skulason, Poko, Tanase (Dk. 90 Tayyib Talha Sanuç), Fatih Atik (Dk. 71 İlhan Depe), Ermin Zec (Dk. 85 Mahmut Akan)
GOLLER: Dk. 9 Cikalleshi, Dk. 82 Vaz Te (Penaltıdan), Dk. 48, 58 ve 76 (Penaltıdan) Ermin Zec (Akhisar Belediyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 76 Custodio, Dk. 86 Tolga Ünlü (Akhisar Belediyespor), Dk. 90 Tanase (Kardemir Karabükspor)
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Anahtar Kelimeler
Akhisar BelediyesporKarabükspor
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