Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 26.hafta karşılaşmasında Akhisar Belediyespor Başakşehir'i 2-1 yendi.Başakşehir şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri Ricardo Vaz Te ve Cikalleshi gelirken Başakşehir'in tek golü Yalçın Auhan'dan geldi.Bu sonuçla Akhisar belediyespor puanını 33'e çıkarırken ,Başakşehir 53 puanda kaldı.
Akhisar Belediyespor 2-Medipol Başakşehir 1
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 26.hafta karşılaşmasında Akhisar Belediyespor Başakşehir'i 2-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 26.hafta karşılaşmasında Akhisar Belediyespor Başakşehir'i 2-1 yendi.Başakşehir şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri Ricardo Vaz Te ve Cikalleshi gelirken Başakşehir'in tek golü Yalçın Auhan'dan geldi.Bu sonuçla Akhisar belediyespor puanını 33'e çıkarırken ,Başakşehir 53 puanda kaldı.