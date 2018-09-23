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Akhisar, Galatasaray'ı farklı yendi 

Akhisarspor evinde ağırladığı Galatasaray'ı 3-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Akhisar, Galatasaray'ı farklı yendi 

Akhisarspor evinde ağırladığı Galatasaray'ı 3-0 gibi farklı bir skorla yendi.

23 Eylül 2018 Pazar 20:48
Akhisar, Galatasaray'ı farklı yendi 

Akhisar, Galatasaray'ı farklı yendi 

    Akhisarspor evinde ağırladığı Galatasaray'ı 3-0 gibi farklı bir skorla yendi.Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup oldu. Müthiş heyecana sahne olan maçta 2 penaltı kararı verildi.Galatasaray kaçırdı Akhisar attı. Ev sahibinin bir golü de VAR kararıyla iptal edildi. Yeşil siyahlılar sezonun ilk galibiyetini alırken sarı kırmızılılar liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptırdı.

   Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova zaferi sonrası lige dönen sarı kırmızılılar Akhisar deplasmanından çıkamadı.Müthiş mücadele ve heyecana sahne olan maçta 12.dakikada Akhisar’ın attığı gol VAR uyarısıyla ofsayt kararı verilerek iptal edildi. Galatasaray 43’te Rodrigues’le penaltıdan faydalanamadı.

    İkinci yarıda 51’de Elvis Manu gol perdesini açtı. 80’de Akhisar lehine verilen penaltıda Güray Vural farkı 2’ye çıkardı. Bu golün şokunu atlatamayan Galatasaray 4 dakika sonra Mustafa Yumlu’nun ayağından bir gol daha yiyerek sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

   Akhisarspor 6.haftada sahasında ilk galibiyetini tattı. Bu sonucun ardından 12 puanda kalan Fatih Terim’in takımı haftayı ikinci sırada tamamladı ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir’e kaptırdı.

Kadrolar

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Mustafa Yumlu, Kadir, Caner, Serginho, Eray, Güray, Sissoko, Manu, Regattin

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Emre, Sinan, Rodrigues, Henry Onyekuru

Sözcü

Son Güncelleme: 23.09.2018 18:02
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAkhisar
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