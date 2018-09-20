Akhisar, ilk Avrupa maçında direklere yenildi



Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Krasnodar takımı ile karşı karşıya geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olarak organizasyona doğrudan gruplardan başlayan Ege temsilcisi, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etti. Akhisarspor, iyi bir oyun ortaya koyduğu maçta 2 kez direğe takıldı, birkaç pozisyondan yararlanamadı ve Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu.

15. dakikada Krasnodar gole yaklaştı: Ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Wanderson'un yerden çektiği şut kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

MÜSAİT POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİK!

Temsilcimiz, 21. dakikada çok net bir pozisyondan yararlanamadı: Akhisarspor'da rakibini 3'e 1 yakaladığı hızlı atakta Güray Vural'ın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Avdija Vrsajevic'in çektiği şut savunmadan döndü.



BU KEZ DE DİREK!

Akhisarspor, 22. dakikada bir kez daha golün kıyısından döndü: Adrien Regattin'in sağ kanattan yaptığı orta ile altıpasa yakın bir bölgede topla buluşan Evgen Seleznyov, topu düzgün bir şekilde kontrol ettikten sonra şutunu çekti ancak bu şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Krasnodar, 26. dakikada 1-0'ı buldu: Charles Kabore'nin yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Viktor Claesson'un çektiği şut Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluştu.

Akhisarspor, 42. dakikada beraberliğe çok yaklaştı: Sol kanattan topla birlikte ilerleyen Güray Vural, ceza sahasının hemen dışından ortasını yaptı, bu orta ile ön direkte buluşan Evgen Seleznyov'un kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve temsilcimiz Akhisarspor, devre arasında soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Akhisarspor, 58. dakikada gole çok yaklaştı: Josue'nin pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Güray Vural'ın çektiği şutu kaleci Stanislav Kritsyuk, kornere çelmeyi başardı.

YİNE DİREĞE TAKILDIK!

Temsilcimiz, 64. dakikada bir kez daha direğe takıldı! Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Avdija Vrsajevic'in gelişine çektiği şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

