Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
96121
ALTIN
240.604
DOLAR
6.2046
STERLİN
8.2233
EURO
7.2854
Akhisar, ilk Avrupa maçında direklere yenildi
Akhisar, ilk Avrupa maçında direklere...
Young Boys 0- Manchester United 3 
Young Boys 0- Manchester United 3 
Real Madrid 3- Roma 0
Real Madrid 3- Roma 0
Manchester City 1- Lyon 2
Manchester City 1- Lyon 2
Beşiktaş, Sarpsborg karşısında
Beşiktaş, Sarpsborg karşısında

Akhisar, ilk Avrupa maçında direklere yenildi

Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadelede eden temsilcimiz Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu. İki şutu direkten dönen Akhisarspor, iki de net pozisyondan faydalanamadı. 

Akhisar, ilk Avrupa maçında direklere yenildi

Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadelede eden temsilcimiz Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu. İki şutu direkten dönen Akhisarspor, iki de net pozisyondan faydalanamadı. 

20 Eylül 2018 Perşembe 22:01
Akhisar, ilk Avrupa maçında direklere yenildi

Akhisar, ilk Avrupa maçında direklere yenildi


Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Krasnodar takımı ile karşı karşıya geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon şampiyon olarak organizasyona doğrudan gruplardan başlayan Ege temsilcisi, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etti. Akhisarspor, iyi bir oyun ortaya koyduğu maçta 2 kez direğe takıldı, birkaç pozisyondan yararlanamadı ve Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu.

15. dakikada Krasnodar gole yaklaştı: Ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Wanderson'un yerden çektiği şut kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

MÜSAİT POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİK!

Temsilcimiz, 21. dakikada çok net bir pozisyondan yararlanamadı: Akhisarspor'da rakibini 3'e 1 yakaladığı hızlı atakta Güray Vural'ın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda buluşan Avdija Vrsajevic'in çektiği şut savunmadan döndü.


BU KEZ DE DİREK!

Akhisarspor, 22. dakikada bir kez daha golün kıyısından döndü: Adrien Regattin'in sağ kanattan yaptığı orta ile altıpasa yakın bir bölgede topla buluşan Evgen Seleznyov, topu düzgün bir şekilde kontrol ettikten sonra şutunu çekti ancak bu şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Krasnodar, 26. dakikada 1-0'ı buldu: Charles Kabore'nin yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Viktor Claesson'un çektiği şut Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluştu.

Akhisarspor, 42. dakikada beraberliğe çok yaklaştı: Sol kanattan topla birlikte ilerleyen Güray Vural, ceza sahasının hemen dışından ortasını yaptı, bu orta ile ön direkte buluşan Evgen Seleznyov'un kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve temsilcimiz Akhisarspor, devre arasında soyunma odasına 1-0 geride gitti.

Akhisarspor, 58. dakikada gole çok yaklaştı: Josue'nin pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sol çaprazda topla buluşan Güray Vural'ın çektiği şutu kaleci Stanislav Kritsyuk, kornere çelmeyi başardı.

YİNE DİREĞE TAKILDIK!

Temsilcimiz, 64. dakikada bir kez daha direğe takıldı! Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Avdija Vrsajevic'in gelişine çektiği şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
 

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporUEFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş Sarpsborg'u 3-1 net skorla yendi
Beşiktaş Sarpsborg'u 3-1 net skorla yendi
Young Boys 0- Manchester United 3 
Young Boys 0- Manchester United 3 
Real Madrid 3- Roma 0
Real Madrid 3- Roma 0
Manchester City 1- Lyon 2
Manchester City 1- Lyon 2
Beşiktaş, Sarpsborg karşısında
Beşiktaş, Sarpsborg karşısında
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında
Galatasaray'dan süper başlangıç
Galatasaray'dan süper başlangıç
A Milli Takım 86- Slovenya 77
A Milli Takım 86- Slovenya 77

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim