Akhisar ve Kayserispor puanları paylaştı

Akhisarspor evinde Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında geçtiğimiz hafta ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor, sahasında Kayserispor’u konuk etti. Akhisarspor, iki kez öne geçtiği karşılaşmada 1 puana razı oldu. Avrupa’ya katılma mücadelesi veren Kayserispor, Akhisarspor deplasmanından uzatmada bulduğu golle 2-2 berabere dönmeyi başardı.

Akhisarspor’un gollerini 37. dakikada Adrien Regattin ve 80. dakikada Elvis Manu kaydetti. Kayserispor’un gollerini ise 61. dakikada Artem Kravets ve uzatma dakikalarında Asamoah Gyan kaydetti.

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