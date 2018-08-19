Akhisarspor 1- Rizespor 1
Akhwisarspor evinde Rizespor’la 1-1 berabere kaldı.Spor Toto Süper Lig’de ilk haftayı puansız kapatan Akhisarspor ve Çaykur Rizespor’un karşılaşmasında kazanan çıkmadı: 1-1.
Ev sahibi ekibin ikinci yarısını 10 kişi oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golünü 28'inci dakikada Muriqi atarken, 66'ncı dakikada ev sahibi ekip adına Mustafa Yumlu maçın skorunu belirledi.
HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Süleyman Özay (xx), Erdem Bayık (xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x) - Brabec (xx), Fink (xxx), Mehmet (xx), Robin (xxx), Saadane (xx), Ali (xx), Musa (xx) (Dk. 80 Mustafa), Aminu (xxx) (Dk. 85 Oğulcan), Samu (xx), Muriqi (xxx)
GOLLER: Dk. 66 Mustafa (Akhisarspor) - Dk. 28 Muriqi (Çaykur Rizespor),
SARI KARTLAR: Fink (Çaykur Rizespor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45+2 Seleznyov (Akhisarspor)
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