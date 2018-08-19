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Akhisarspor 1- Rizespor 1

Akhisarspor evinde Rizespor’la 1-1 berabere kaldı

Akhisarspor 1- Rizespor 1

Akhisarspor evinde Rizespor’la 1-1 berabere kaldı

19 Ağustos 2018 Pazar 21:59
Akhisarspor 1- Rizespor 1

Akhisarspor 1- Rizespor 1

  Akhwisarspor evinde Rizespor’la 1-1 berabere kaldı.Spor Toto Süper Lig’de ilk haftayı puansız kapatan Akhisarspor ve Çaykur Rizespor’un karşılaşmasında kazanan çıkmadı: 1-1. 

Ev sahibi ekibin ikinci yarısını 10 kişi oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golünü 28'inci dakikada Muriqi atarken, 66'ncı dakikada ev sahibi ekip adına Mustafa Yumlu maçın skorunu belirledi. 

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Süleyman Özay (xx), Erdem Bayık (xx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xxx) - Vrsajevic (x) (Dk. 57 Onur Ayık x), Caner (xx), Mustafa (xx), Ömer (xxx), Serginho (xx), Sissoko (xx), Lopes (x) (Dk. 22 Güray xx), Bilal (x) (Dk. 57 Onurcan xx), Manu (xx), Seleznyov (x)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (x) - Brabec (xx), Fink (xxx), Mehmet (xx), Robin (xxx), Saadane (xx), Ali (xx), Musa (xx) (Dk. 80 Mustafa), Aminu (xxx) (Dk. 85 Oğulcan), Samu (xx), Muriqi (xxx)

GOLLER: Dk. 66 Mustafa (Akhisarspor) - Dk. 28 Muriqi (Çaykur Rizespor), 

SARI KARTLAR: Fink (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45+2 Seleznyov (Akhisarspor)

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Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporÇaykur Rizespor
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