Akhisarspor 2- Bursaspor 4

Akhisarspor evinde Bursaspor'a farklı yenildi.Bursaspor, Akhisarspor deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı: 4-2.Karşılaşmanın 8. dakikada Manu ve 39. dakikada Onur Ayık'ın golleriyle 2-0 geriye düşen Bursaspor, 45+2'de Umut Nayir'in golüyle devreye umutlu girdi. İkinci yarıda ise müthiş geri dönüş gerçekleşti. 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Umut Nayir, skora dengeyi getirirken 85. dakikada sezonun en güzel gollerinden birine imza atan Latovlevici, Bursaspor'u 3-2 öne geçirdi. Müthiş maça noktayı koyan isim ise 90+4'te Ramazan oldu: 4-2.Bu sonuçla Bursaspor 14 puana yükselirken Akhisarspor 13 puanda kaldı.



Akhisarspor: 2 - Bursaspor: 4

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Yusuf Bozdoğan

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 74 Caner Osmanpaşa), Lopes, Sissoko, Güray Vural, Kadir Keleş (Dk. 70 Serginho), Aykut Çeviker (Dk. 88 Regattin), Onur Ayık, Josue, Barbosa, Manu

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Burak Kapacak (Dk. 28 Mehmet Umut Nayir), Saivet (Dk. 90+3 Ramazan Keskin), Latovlevici, Tunay Torun (Dk. 89 Yusuf Erdoğan)

Goller: Dk. 8 Manu, Dk. 39 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 45+2 ve 65 Mehmet Umut Nayir, Dk. 85 Latovlevici, Dk. 90+4 Ramazan Keskin (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Latovlevici, Dk. 76 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)

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