Akhisarspor deplasmanda kazandı
Akhisarspor deplasmanda Göztepe'yi yendi.Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Bornova İlçe Stadı’nda oynanan mücadeleyi Manisa temsilcisi 1-0 kazanarak kümede kalma yarışında çok önemli 3 puanı kaptı.
İki takım da kazanmak zorunda olduğu mücadele tempolu başladı. Girilen pozisyonlardan yararlanamayan ekipler, eşitliği 88. dakikada bozdu. Akhisarspor, Manu’nun asistinde Helder Barbosa’nın golüyle 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda skor değişmezken, Akhisarspor 24 puanla 17. sıraya yükseldi. Göztepe ise 27 puanla 16. sırada haftayı tamamladı.
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