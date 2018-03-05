Akhisarspor durdurulamıyor

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, üst üste 4. galibiyetine imza attı.

Ligin 24. haftasını 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle kapatan Teleset Mobilya Akhisarspor, 33 puanla 10. sırada yer aldı.

Ligde 12 hafta galip gelemedikten sonra 21. haftada Bursaspor engelini 1-0'la geçen yeşil-siyahlı ekip, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikten sonra 24. haftayı da kayıpsız geçti. Ege temsilcisi üst üste 4. galibiyetine ulaştı.

Ligin ilk 7 haftasında 13 puana ulaşan yeşil-siyahlı ekip, ikinci devrenin aynı periyodunda ise 14 puan elde etti.

Seleznov gollerini sürdürdü

Fenerbahçe karşısında Teleset Mobilya Akhisarspor'un ilk golüne imza atan Serginho bu sezon ligde 4. golüne ulaştı. Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen Yevgen Seleznov, yeşil-siyahlı formayla 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 gol kaydetti. Daniel Larsson ise ligde 2. golünü kaydetti.

Yeşil-siyahlı ekipte sarı kart cezalısı duruma düşen Miguel Lopes 12 Mart Pazartesi günkü Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Muhabir: Ali Korkmaz