Akhisarspor tur atladı

Akhisarspor rövanş maçında Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak tur atladı.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Akhisarspor 2-1'lik galibiyetin rövanşında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Candaş Elbil

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Güray, Rotman, Aykut, Regattin (Manu dk. 65), Josue (Zeki dk. 85) Barbosa, Cikalleshi (Bokila dk. 59)

Teknik Direktör: Cihat Arslan

İstikbal Mobilya Kayserispor: Muammer, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Levent, Atila (Varela dk. 76), Deniz (Chery dk. 60), Hasan Hüseyin, Şamil (Emre dk. 87), Mensah, Kravets

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kartlar: Cikalleshi, Bokila (Akhisarspor), Şamil, Hasan Hüseyin (İstikbal Mobilya Kayserispor)

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