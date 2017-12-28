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Akhisarspor'un en istikrarlısı Lukac

Teleset Mobilya Akhisarspor'da kaleci Milan Lukac, 2017-2018 sezonunun ilk yarısında tüm maçlarda 90 dakika mücadele etti.

Akhisarspor'un en istikrarlısı Lukac

Teleset Mobilya Akhisarspor'da kaleci Milan Lukac, 2017-2018 sezonunun ilk yarısında tüm maçlarda 90 dakika mücadele etti.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:07
Akhisarspor'un en istikrarlısı Lukac

MANİSA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor'da kaleci Milan Lukac, 2017-2018 sezonunun ilk yarısında tüm maçlarda 90 dakika mücadele etti.

Süper Lig'de son 9 haftada galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, ligin ilk devresinde çıktığı 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. 19 puan ve averajla 12. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, 22 gol atıp, kalesinde 30 gol gördü.

İlk devrede 21 oyuncunun forma şansı bulduğu Teleset Mobilya Akhisarspor'da kaleci Milan Lukac, 17 maçta da 90 dakika mücadele etti. 1530 dakika sahada kalan Lukac'ı yine 17 maçta 1472 dakika oynayan Soner Aydoğdu takip etti. Alperen Babacan 45 dakika, Eray Ataseven ise 141 dakika ile en az süre alan isimler oldu.

Goller

Teleset Mobilya Akhisarspor'un ilk yarıda attığı 22 golde 13 farklı oyuncunun imzası bulunuyor.

Paulo Henrique, attığı 6 golle en golcü isim olurken, Soner Aydoğdu 4, Serginho 2, Eray Ataseven, Kadir Keleş, Onur Ayık, Larsson, Olcan Adın, Ömer Bayram, Sissoko ve Mustafa Yumlu ise birer gol attı. Galatasaraylı Maicon ile Trabzonsporlu Mustafa Akbaş da kendi kalelerine attıkları gollerle Teleset Mobilya Akhisarspor adına birer kez fileleri havalandırdı.

Attığı 22 golün 13'ünü müsabakaların ikinci devrelerinde kaydeden Teleset Mobilya Akhisarspor, yediği 30 golün 19'unu karşılaşmaların ikinci 45 dakikalık bölümünde kalesinde gördü.

Muhabir: Ali Korkmaz

Son Güncelleme: 28.12.2017 11:29
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSporMilan LukacAkhisarspor
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