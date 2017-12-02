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Akhisarspor ve Malatyaspor bir puana razı oldu

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı.

Akhisarspor ve Malatyaspor bir puana razı oldu

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 16:02
Akhisarspor ve Malatyaspor bir puana razı oldu

MANİSA (AA) - Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Evkur Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı.

İlk yarı

14. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Aytaç Kara'nın ortasında, ceza alanı içinde Adem'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

31. dakikada sol kanattan Aytaç Kara'nın kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde topa iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda, kaleci Lukac meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada Aytaç Kara'nın sert şutunda kaleci Lukac topu uzaklaştırdı.

54. dakikada sağ kanattan Olcan'ın kullandığı köşe atışında, Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin yanından dışarı çıktı.

59. dakikada sağ kanattan Azubuike'nin yaptığı ortada, ceza alanı içinde topla buluşan Mina'nın vuruşunda savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81. dakikada Miguel Lopes'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Olcan'ın kafayla indirdiği topla buluşan Paulo Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Muhabir: Ali Korkmaz

Son Güncelleme: 02.12.2017 15:34
Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya AkhisarsporSÜPERLİGSporFutbolEvkur Yeni Malatyaspor
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