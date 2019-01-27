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A.Konyaspor evinde rahat kazandı

 Atiker Konyaspor Antalyaspor'u 2-0 gibi net bir skorla yendi.

A.Konyaspor evinde rahat kazandı

 Atiker Konyaspor Antalyaspor'u 2-0 gibi net bir skorla yendi.

27 Ocak 2019 Pazar 18:00
A.Konyaspor evinde rahat kazandı

A.Konyaspor evinde rahat kazandı

   Atiker Konyaspor Antalyaspor'u 2-0 gibi net bir skorla yendi.Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Atiker Konyaspor, taraftarı önünde Antalyaspor’u konuk etti. Atiker Konyaspor, 90 dakika sonunda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

   Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman’ın göreve gelmesinin ardında ligde oynadığı 7 maçta sadece 1 kez kaybedip 14 puan topladı. Aykut Kocaman döneminden önce Atiker Konyaspor ligde oynadığı 12 maçta kalesini 4 kez gole kapatırken, Kocaman’ın göreve gelmesinin ardından ligdeki 3’ünde gol yememeyi başardılar.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marko Jevtovic, 56. dakikada Nejc Skubic kaydetti.

   Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor puanını 31’e çıkarırken, Antalyaspor 28 puanda kaldı.Ligin 20. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise gelecek hafta sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporAntalyaspor
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