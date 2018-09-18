Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
95264
ALTIN
245.371
DOLAR
6.3595
STERLİN
8.3558
EURO
7.4265
A Milli Takım 86- Slovenya 77
A Milli Takım 86- Slovenya...
Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında
Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında
Alanyaspor 1- Trabzonspor 0
Alanyaspor 1- Trabzonspor 0
Cocu "Bizim için iyi ve güzel bir akşamdı"
Cocu "Bizim için iyi ve...
Rizespor 1 Bursaspor 1
Rizespor 1 Bursaspor 1

Alanyaspor 1- Trabzonspor 0

Trabzonspor Alanya deplasmanında son derece kıymetli 3 puan bıraktı.

Alanyaspor 1- Trabzonspor 0

Trabzonspor Alanya deplasmanında son derece kıymetli 3 puan bıraktı.

18 Eylül 2018 Salı 08:57
Alanyaspor 1- Trabzonspor 0

Alanyaspor 1- Trabzonspor 0

    Trabzonspor Alanya deplasmanında son derece kıymetli 3 puan bıraktı.Ligin 4.haftasında Galatasaray’ı evinde 4-0’la geçerek müthiş bir çıkış yapan Trabzonspor Alanya deplasmanından çıkamadı…

Zirve yarışına girmek için bu sezon ilk deplasman galibiyetini arayan bordo mavililer Alanya’dan eli boş döndü. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan maçın henüz 4.dakikasında 20 yaşındaki stoper Merih’in attığı kafa golüyle öne geçen Alanyaspor 90 dakika boyunca skoru korudu. Etkili ataklarla beraberlik arayan Trabzonspor aradığı golü bir türlü bulamadı ve yediği tek golle sahadan mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından 7 puanda kalan Karadeniz ekibi haftayı 7.sırada tamamladı. Aytemiz Alanyaspor ise puanını 6’ya çıkardı ve 13.sıraya yükseldi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAlanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Takım 86- Slovenya 77
A Milli Takım 86- Slovenya 77
Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında
Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında
Cocu "Bizim için iyi ve güzel bir akşamdı"
Cocu "Bizim için iyi ve güzel bir akşamdı"
Rizespor 1 Bursaspor 1
Rizespor 1 Bursaspor 1
Fenerbahçe nefes aldı
Fenerbahçe nefes aldı
Vicdan Takımı; Önce spor sonra vicdan
Vicdan Takımı; Önce spor sonra vicdan
Beşiktaş'ta Fikret Orman 4. kez başkan oldu
Beşiktaş'ta Fikret Orman 4. kez başkan oldu
Sivasspor 2- Erzurumspor 2
Sivasspor 2- Erzurumspor 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim